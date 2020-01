EDITORIAL

16.01.2020 | 04:00

L'Ajuntament de Terrassa obrirà una finestreta única per a la gent gran. Es pretén ubicar en un mateix lloc un espai d'ajut transversal a persones grans des d'una perspectiva de suport, informació i assessorament per resoldre tràmits a l'administració municipal. L'oficina no tramitarà documentació, però detectarà necessitats i portarà a terme una tasca d'acompanyament i de seguiment per garantir la solució dels ...