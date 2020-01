EDITORIAL

Amb aquestes paraules s'ha manifestat Gabriel Rufián davant les declaracions del president de la Generalitat, Joaquim Torra, sobre un eventual avançament de les eleccions a Catalunya. La tensió dels socis de govern, que ha arribat al límit amb la negociació per part d'ERC de la investidura de Pedro Sánchez, és cada vegada més difícil de gestionar. L'eventual inhabilitació del president, que sembla que sancionarà el Tribunal suprem, serà determinant per prendre la decisió. Torra diu que, si el Parlament acata la sentència, hi haurà eleccions. La decisió, per tant, serà d'Esquerra. Dia i hora.