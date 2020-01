Josep Ballbè i Urrit

15.01.2020 | 04:00

Hi ha un seguit d'escriptors sud-americans que em tenen el cor robat. Sense necessitat de fer-ne un llistat, avui citaré l'uruguaià Eduardo Galeano, que frega els 80 anys. La seva perspicàcia i agudesa em subjuguen. Avui, de manera concreta, tibaré del seu parer sobre el mot que he posat al títol d'aquest espai. És ací que va parir la definició de la cultura de l'envàs: "Vivim en un món on el funeral importa més ...