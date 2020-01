EDITORIAL

15.01.2020 | 04:00

Publiquem a l'edició d'avui una notícia relacionada amb un accident provocat pel conductor d'un patinet que anava begut. La rellevància de la notícia té a veure amb l'extraordinària proliferació d'aquest mitjà de transport urbà, que genera no pocs conflictes. La Policia Municipal es refugia en les noves normes imposades per la Dirección General de Tráfico al respecte donat que la ciutat no en té ordenança específica, tot i que a l'anterior mandat l'equip de govern va elaborar una proposta d'ordenança que va ser molt celebrada, però que no es va votar. En qualsevol cas, caldria valorar si les directrius marcades per la DGT són suficients o es necessitaria aprofundir en una norma particular i, sobretot, siguin quines siguin les normes que s'han d'aplicar, com es poden fer complir amb la major contundència possible.