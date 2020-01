Joan Carles Folia Torres, Coach Advance Life (www.creixerjoancarles.com)

15.01.2020 | 04:00

Un li diu a un altre: "Escolta, cada vegada estàs més jove", i l'interpel·lat li contesta: "És que mai discuteixo amb ningú", i l'emissor li torna a dir: "Sí, home, serà per això?", "doncs no serà per això", acaba proclamant el segon.Amb aquest vell acudit vull encetar el meu article d'aquesta setmana per abordar el tema de les discussions en el gènere humà. El fet de ...