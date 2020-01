Josep Ballbè i Urrit

14.01.2020 | 04:00

Sovint no distingim entre un refredat o una grip. Tanmateix, hi ha una dita catalana prou eloqüent. Acredita que el culpable d'aquest tipus de malura és el temps: "Gener fred o temperat, passa'l ben abrigat". Cal vestir-se a capes com les cebes. Ho dic quan la tradició popular anuncia que justament demà comença la setmana dels barbuts. El propi calendari ho certifica, per exemple, amb sant Antoni, sant Vicenç, sant Maür, sant ...