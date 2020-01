EDITORIAL

14.01.2020 | 04:00

Avui publiquem les dades meteorològiques de Terrassa de l'any passat. 2019 va ser, segurament, amb diferència, l'any en què més abastament s'ha informat sobre clima, canvi climàtic, les seves conseqüències i les mobilitzacions populars de conscienciació, que s'han personalitzat en la jove Greta Thunberg com a figura sobre la qual, sorprenentment, ha pivotat l'activisme mundial. Les dades meteorològiques de Terrassa de 2019 no pretenen mostrar com afecta el canvi climàtic la ciutat. ...