josep ballbè i urrit

10.01.2020 | 04:00

El mot "idiota" té una etimologia provinent del grec. Ve a indicar aquella persona mancada d'habilitats professionals, amb un coeficient mental molt minso. En vull parlar arran de la vinyeta que m'ha fet arribar un amic meu, fa pocs dies. Textualment deia el següent: "Ésser bo no és sinònim d'idiota. És una virtut que alguns idiotes no entenen". Pot semblar un joc de paraules o un embarbussament, però amaga una veritat com un ...