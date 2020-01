EDITORIAL

09.01.2020 | 04:00

Resulta una paradoxa inquietant que tant en època d'extraordinària bonança econòmica com de crisi o "precrisi", com es podria considerar que estem ara, l'accés dels joves a l'habitatge sigui sempre un problema i que aquest problema sigui tan greu. Ho va ser abans de l'esclat de la bombolla immobiliària, quan el preu dels pisos es va disparar i, malgrat la facilitat amb què es concedien hipoteques, no tothom podia accedir a habitatges ...