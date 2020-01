EDITORIAL

08.01.2020 | 04:00

La cavalcada de Reis de Terrassa ha tornat a ser protagonista als mitjans i les xarxes socials. Si fa dos anys va ser la mort d'un dels cavalls participants la que va motivar no només l'atenció mediàtica, sinó la decisió posterior de suprimir la participació d'animals a la rua, aquest any ha estat la sorprenent actitud del rei Melcior durant la cavalcada, captada per persones del públic amb els seus telèfons mòbils i difosa massivament per les xarxes.Resulta que, en un moment de la cavalcada, ...