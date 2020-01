"Al gener no siguis matiner"

Josep Ballbè i Urrit

08.01.2020 | 04:00

D'acord amb aquest adagi, "el gener és dormiler". Els jubilats, que no han d'anar a gruar, no cal llevar-se d'hora. Sobretot en determinats indrets geogràfics com, per exemple, Vacarisses, la Terra ferma o la Plana de Vic. Si més no per allò de "boires pel gener, no pots sortir al carrer". "De tots els mesos de l'any, el gener és el primer; per això és el vertader." Hi ha, tanmateix, algun refrany d'aquest mes que m'arriba a treure el son: com el "de gener a gener, el diner és per al banquer". ...