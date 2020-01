Legislatura

EDITORIAL

07.01.2020 | 04:00

Avui tindrà lloc al Congrés dels Diputats la votació que farà novament a Pedro Sánchez president del Govern d'Espanya. Serà el primer Govern que es formarà en coalició i que comptarà amb un consell de ministres format per socialistes i comunistes, com agrada a la dreta recordar, com si fos una premonició de no se sap què. Bé, avui s'investirà president a Pedro Sánchez si no té èxit la crida realitzada per Inés Arrimadas a no respectar la disciplina de vot al PSOE o a qualsevol altra de les ...