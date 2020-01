Passar fred a plaça

Ramon Bosch

04.01.2020 | 04:00

Ahir, divendres, vaig anar a plaça. És una de les meves distraccions preferides: comprar producte fresc, fer petar la xerrada amb uns venedors que conec i em coneixen de fa molts anys, esmorzar amb els amics al bar... Em transporta a altres temps de vida menys accelerada on el contacte amb la gent que t'aprecies compta tant com el producte que compres i el temps que hi destines tens la sensació que és un temps guanyat. Divendres, però, hi feia un fred digne ...