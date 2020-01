Pantalla nova

Editorial

04.01.2020 | 04:00

El pacte entre PSOE i ERC ha generat una reacció virulenta a dalt i a baix de l'Ebre. Les acusacions de traïció tant a Espanya com a Catalunya s'han instal·lat al discurs, tant polític com de carrer, per donar peu a l'inici d'una legislatura que serà intensa i especialment incerta, vist el que s'està organitzant.Per a Esquerra, l'acord és una forma de tornar el procés independentista a la política i guanyar centralitat, protagonisme i temps per aconseguir el seu objectiu d'ampliar la base. Per ...