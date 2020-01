Optimisme o pessimisme?

Joan Boldú, filòsof

04.01.2020 | 04:00

Afirma l'escriptor Saramago que "els únics interessats a canviar el món són els pessimistes, perquè els optimistes estan encantats amb el que hi ha. La realitat quotidiana ens diu que no podem ser optimistes, però definitivament només els pessimistes, que veuen que les coses no van bé, poden canviar el món". És costum, quan s'apropa el canvi d'any, escriure llibres i/o articles als mitjans de comunicació tot i fent una mirada a l'estat del món. El resultat no és una visió única, sinó diversa i ...