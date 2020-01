Salvador Cardús Ros

04.01.2020 | 04:00

Amb la cavalcada de Reis de demà -una expressió que, com tantes, ens remetrà als vells temps en què els Reis anaven a cavall- s'acabarà el cicle festiu de Nadal. Com que es tracta d'unes festes orientades a les celebracions familiars, cadascú fa el que vol o el que pot. La diversitat, tant en el terreny culinari com en la distribució de regals o en els continguts simbòlics, segur que ha esclatat en múltiples formes i a les velles ...