El vaivé de les pensions

Josep Ballbè i Urrit

03.01.2020 | 04:00

Cada dia tinc més clar que no tenim polítics de talla. La prova més evident, a hores d'ara, la trobem en l'impasse i aturada del país. Després de dos comicis electorals fallits, no en descarto un tercer. Tant de bo que m'equivoqui. Tot plegat amb la brutal despesa econòmica que comporta. Quelcom semblant passa amb el futur de les nostres pensions. Mentrestant -ves per on- va en Sánchez i s'inventa la seva congelació, de cara a pressionar ...