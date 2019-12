"Happy new year"

Josep Ballbè i Urrit

31.12.2019 | 04:00

Un altre any al sac! Un motiu d'agraïment, que cal celebrar com cal. De fet, sense que vulgui pas cridar el mal temps, la memòria em duu al cap un llistat de persones estimades que ens han deixat. No havent arribat al cap d'any, penso en un mal averany.No crec en els jocs d'atzar. Si de mi depengués, no n'autoritzaria ni un de sol. Per a mi, la millor loteria és la salut. Tot i que, a empentes i rodolons, "apedaçant s'arriba al cap d'any". A cop ...