EDITORIAL

31.12.2019 | 04:00

Els balanços anuals són convencions que ens imposem per tenir referents, guanys, pèrdues, aniversaris, matrimonis, champions, lligues... Si haguéssim de definir l'any 2019 a Terrassa, per tenir-ne un referent, seria sens dubte l'any de la tornada de Jordi Ballart. El líder del nou partit, Tot per Terrassa, va deixar l'alcaldia al novembre de 2017 quan feia dos anys i mig que havia guanyat les eleccions encapçalant les llistes del PSC. Va governar amb ...