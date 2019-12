Horitzó 2020. Europa i Terrassa

xavier marcet

28.12.2019 | 04:00

N dels programes europeus més importants dels darrers anys ha estat el conegut com a Horizon 2020. La Unió Europea hi ha invertit prop de 80.000 milions d'euros, bàsicament per fer ciència i innovació al servei de la competitivitat europea i d'assolir els reptes socials associats. Ja farà a qui pertoqui la valoració del programa i segur que es justificaran tots els diners emprats. Ha estat útil? Segur. Sense ell moltes plataformes tecnològiques o científiques no haurien viscut i el panorama ...