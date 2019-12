En diners, torrons

josep ballbè i urrit

28.12.2019 | 04:00

IBANT d'adagis, cada any em carrega més la forta hipocresia del Nadal. El títol triat significa que, "si tens diners, ho pots comprar tot". Anys enrere, amb molts menys mitjans, el conjunt nadalenc tenia un altre sentit. El cert, però, és que "Déu dóna torrons a qui no té queixals".Els torrons són un producte derivat de la cocció de mel, afegint-hi ametlles (pelades i torrades) amb sucre. També s'hi pot escaure l'ou, per emulsionar. La fama se l'enduu la província d'Alacant. La que fou ...