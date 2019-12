Tancar i obrir: acabant i començant anys

Miquel Serracanta * L'autor és Assessor i Coach miquel.serracanta@solutionsdecisions.com

26.12.2019 | 19:59

L final de cada any, coincidint amb les festes de Nadal, moltes persones fan una llista de propòsits, reptes, idees i objectius que és plantegen aconseguir l'any següent que estant a punt d'obrir.Es força popular començar cada any marcant-se objectius ambiciosos i interessantíssims reptes individuals. No és tan habitual preparar abans un resum dels èxits i aprenentatges de l'any que està acabant. I el que és verdaderament poc comú és desenvolupar un pla d'acció que ajudi a modificar els ...