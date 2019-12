27.12.2019 | 04:00

Aquest any, per primera vegada, s'ha portat a terme una iniciativa municipal que ha volgut recordar que les festes nadalenques són essencialment familiars i hi ha molta gent involuntàriament sola a la ciutat, especialment gent gran que no té amb qui passar aquests dies. L'Ajuntament ha organitzat un dinar amb persones soles i ha promogut la possibilitat que famílies terrassenques acullin a casa seva una persona sola per un dels àpats de Nada. El dinar es va celebrar dimarts a la Masia Freixa ...