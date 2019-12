* L'autor és Coach Advance life Joan Carles folia torres

25.12.2019 | 04:00

L 26590 ha estat el número agraciat amb el primer premi de la loteria de Nadal i us haig de comunicar que no el portava. En portava algun, de dècim, però aquest justament no. Tot i això us haig de comunicar que m'ha tocat la loteria. Avui quan m'he llevat m'he adonat que podia respirar, he obert els ulls i he aconseguit mobilitzar totes les parts del meu cos. He obert la finestra i he vist un cel blau i un sol que iniciava la seva singladura diària. He sortit al carrer, fet un tallat i després ...