Canta, riu, balla, plora i viu

josep ballbè i urrit

25.12.2019 | 04:00

VUI, dia de Nadal, fa justament quaranta-dos anys que en Charles Chaplin ens deixava. Una gran pèrdua la seva! Contrastant i comparant vida i teatre, la primera no segueix un guió preestablert. Esdevé una obra de teatre que no permet cap assaig previ. Per aquest motiu, cal entrenar el repte que he situat al títol de la columna. Cal assaborir intensament cada segon, abans no s'abaixi el teló i l'obra es clogui sense cap aplaudiment.Encara afegia que "la vida és tan curta que no dóna per més". ...