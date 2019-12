"Santa nit"

josep ballbè i urrit

24.12.2019 | 16:14

STAMENT avui, fa 201 anys d'aquesta nadala. Sens dubte, la més famosa arreu del món. S'ha traduït a més de tres-cents idiomes o dialectes. Tot plegat d'ençà que es va interpretar per primera vegada en una petita església d'Oberndorf, als Alps.La va compondre en Franz Xaver Gruber, mestre d'escola i organista de l'església de Sant Nicolau, en aquest idíl·lic paratge austríac. Inicialment, com que l'orgue de la capella estava atrotinat, ho va bastir per a cor i guitarra. Fou uns anys més tard ...