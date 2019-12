Elogi de la discreció

* L'autor és bisbe de Terrassa josep àngel saiz meneses

24.12.2019 | 16:14

QUEST quart diumenge d'Advent vull dedicar la carta dominical a sant Josep.L'evangeli explica com va ser el naixement de Jesús des de la perspectiva de sant Josep. Ell era el promès de Maria, la qual abans de viure junts "es trobà que esperava un fill per obra de l'Esperit Sant" (Mt 1,18). Serà una prova molt difícil per a Josep, una situació compromesa fins i tot per a la seva fe.Està promès amb Maria, però abans de viure amb ella descobreix una maternitat que el deixa del tot confós i ...