La veritat de Nadal

Salvador Cardús Ros

21.12.2019 | 04:00

Vigílies de Nadal. Els carrers de la ciutat ens ho recorden tothora amb aquest enllumenat tristoi, de forçada i dissimulada simbologia nadalenca, de com qui vol i dol. La crida dels comerços també és una mica esporuguida, com per no molestar gaire, per no fer gaire soroll en uns dies on l'ambient es carrega pels planys dels més vulnerables. I el profund sentit religiós de la festa mig s'amaga per no incomodar la intolerància laica. Només la canalla, enfilada al trenet, confiada i feliç, trenca ...