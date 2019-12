Ramon bosch

21.12.2019 | 04:00

L'altre dia, tot passejant, vaig passar per davant dels Escolapis. Des del carrer es veia la porta de dalt, aquella porta on a les nou del matí s'instal·lava el pare Franco amb una mà al pany i els ulls al rellotge per tancar-nos-la als nassos si fèiem tard. En lloc del pare Franco, a la porta ara s'hi pot veure un epígraf amb lletres tan grosses que es llegeix des del carrer: "la natura ningú l'atura". Ja m'imagino que la frase té a veure amb la cimera del clima i la Greta i el medi ambient i ...