Five, four, three

Josep Ballbè i Urrit

20.12.2019 | 04:00

Ja hem encetat el compte enrere. Només resten cinc dies pel Nadal. Data assenyalada on moltes famílies es troben al voltant d'una taula per "discutir" les raons per les quals gairebé no es diuen ben bé res al llarg de tot l'any. Un fet més que curiós on primen la teatralitat i la tàctica de fer ulls clucs a veritats com cops de puny.Acabo de llegir un article recent d'en Quim Monzó que abunda en aquesta mateixa tesi. L'he trobat ...