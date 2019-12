Plaça Vella, un reconeixement merescut

Pep Forn, regidor d'ERC-Mes a l'Ajuntament de Terrassa

18.12.2019 | 04:00

Gràcies a la Revista Castells pel premi Plaça de la Temporada atorgat a la Plaça Vella de Terrassa a la 14a Nit de Castells!Poc s'ho podia imaginar aquell grup de noies i nois que fa 40 anys van decidir muntar una colla castellera que enguany reconeixerien una plaça terrassenca com a Plaça Castellera de la Temporada 2019 per tot el que s'hi ha viscut.I, quan parlo de dones, ho faig expressament per remarcar que aleshores, el 1979, les dones no feien castells. ...