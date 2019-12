La gestió dels residus, clau davant l'emergència

Nil López, president del Consorci de Gestió de Residus i alcalde de Matadepera

18.12.2019 | 04:00

La gestió dels residus municipals ha esdevingut un punt clau en l'acció pel clima. La manera com gestionem tot allò que ja no utilitzem pot marcar un abans i un després en el model econòmic, energètic i social. Ens pot obrir noves oportunitats de desenvolupament i pot propiciar una transició efectiva envers unes ciutats circulars i sostenibles.

Des del Consorci per a la Gestió de Residus hem de fer un salt endavant. Gestionar residus no vol dir només separar i recuperar. No es tracta només de no generar i d'intentar reutilitzar. La gestió dels residus abraça molts d'altres aspectes que ens poden ajudar al canvi de paradigma. Gestió dels residus vol dir energia neta, consum responsable, economia circular, qualitat de l'aire...

És per tot plegat que el consorci, de la mà del Consell Comarcal i del Consell d'Alcaldies, afronta una nova etapa en què es configura com a ens executor de les polítiques públiques i estratègies en l'àmbit del medi ambient i la sostenibilitat. El nostre primer objectiu continua sent el compliment dels objectius de reciclatge i per això apostem per programes innovadors que ens permetin trobar solucions a mida per a cada municipi. Tal com vàrem fer amb la prova pilot del porta a porta, ens volem fixar en la recollida i el tractament dels grans productors i industrials. De la mateixa manera, volem millorar la planta de biometanització de Can Barba, on es fa el tractament de la matèria orgànica.

De fet, si aconseguim separar correctament la matèria orgànica, aquesta planta aviat ens quedarà petita i haurem de pensar en un nou equipament comarcal. Aquesta seria la bona notícia. Perquè voldria dir que hem superat l'estancament en el reciclatge i que som capaços de reciclar una de les fraccions amb més impacte mediambiental.

En paral·lel, hem d'adaptar-nos als nous reptes. Fer el canvi de model de l'economia lineal a l'economia circular només serà possible si tots ens hi posem. Administracions, empreses i ciutadania hem d'avançar junts en la mateixa direcció. Donant als residus el valor que tenen: veient-los d'una vegada per totes com un recurs. Un recurs que pot ser un nou subproducte apte per a la cadena de producció o com a matèria primera, un recurs que pot ser font d'energia, un recurs que pot ser... el que siguem capaços que sigui.

Aquesta setmana commemorem la setmana de la prevenció de residus i és un bon moment per reflexionar sobre què podem fer cadascú en aquest àmbit. Des de cada cuina, des de cada casa, des de cada empresa, podem aportar el nostre petit gran gra de sorra. Ho hem de fer pel nostre planeta, perquè com he dit en alguna ocasió, citant l'exsecretari de les Nacions Unides Ban Ki-moon, "no tenim un Pla 'B' perquè no hi ha un Planeta 'B'".

Ens hi posem.

