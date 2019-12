Repressió del diner

Elisabet Juanola Soria, periodista. Àmbit Maria Corral

14.12.2019 | 04:00

Aquests dies Xile ha aixecat la veu i ha donat un senyal potent des del malestar, la injustícia i la desigualtat de la ciutadania. Un crit imparable que emergeix de les entranyes d'aquest país sísmic, com el magma d'un volcà escampant les seves cendres incandescents urbi et orbe. Això mostra que els indicadors macroeconòmics no generen felicitat, que no hi ha benestar ni igualtat i que les oportunitats per al desenvolupament humà són ...