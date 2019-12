Un llegat que cal preservar

Xavier Marcet

14.12.2019 | 04:00

Quan arriba la tardor i podem tornar a caminar pels boscos amarats per pluges generoses ens sentim com dipositaris d'un tresor que s'escola a les mans. Què podríem fer perquè els nostres nets tastessin aquests boscos que combinen roures, alzines i pins per crear hàbitats on refugiar-nos unes hores i recompondre's en cos i ànima com fem nosaltres? Què podríem fer per preservar el llegat? Què podríem fer que no fos simplement aspiracional? Que fos operatiu? En què hem de vigilar més? No ens ...