Josep Ballbè i Urrit

13.12.2019 | 04:00

Per Santa Llúcia, un pas de puça. Per Nadal, un pas de pardal. Per sant Esteve, un pas de llebre. I, per Any Nou, un pas de bou." Quin bon recull de refranys de la nostra llengua presento avui, diada de la patrona. Ens "ha de conservar la vista". No pas tan sols al llarg d'aquestes dues setmanes i mitja que resten per tancar l'any. És una dita popular vella. Es fa servir, sobretot, quan algú no troba quelcom que té davant del seu nas. Té ...