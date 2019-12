EDITORIAL

12.12.2019 | 04:00

A començaments d'aquesta setmana es va portar a terme una manifestació, certament concorreguda, que reivindicava la necessitat de més places de residència per a la gent gran a la ciutat. Segurament és un d'aquells temes que per molt que en sentim a parlar no valorem fins que ens trobem en la necessitat personal de trobar una residència per a una persona propera. Pel mateix motiu, no valorem la mancança ni pensem, com sí que han fet els ...