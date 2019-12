Cultura i política: recordant el Feliu en tres actes

Joan Pallisé. L'autor va ser secretari dirigent de les JCC i secretari local del PSUC i del PCC

12.12.2019 | 04:00

PRIMER ACTE. No recordo com vaig conèixer el Feliu Formosa cap a principis dels anys setanta, possiblement mitjançant els bons oficis de Joan Busquets o del Roc Fuentes, dos terrassencs amics d'ell i compromesos en la lluita contra el franquisme, dins la principal organització clandestina de la ciutat, el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), organització a què feia poc m'havia incorporat.Aquells eren anys que ben pocs sabien escriure en català i m'havia molestat sentir com algunes ...