Josep Ballbè i Urrit

10.12.2019 | 04:00

M'agrada veure futbol per televisió. D'uns anys ençà, però, és tasca prou difícil. Tot funciona dessota del "pay per view". Quan dic "tot", hi incloc aquest espectacle (al qual ja ni goso qualificar d'esport), el bàsquet, el motociclisme, l'automobilisme o el tennis. Tot plegat m'obliga, amb algun amic, a cercar algun establiment de restauració pròxim a casa. A partir d'ací, algun lector pot creure que ...