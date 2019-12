Polèmiques sobre l'art pessebrístic

Joan boldú

07.12.2019 | 04:00

CADA any, quan s'atansa Nadal, es mostren als espais públics els pessebres finançats pels ajuntaments i creats per artistes populars o professionals. La mostra de pessebres ha originat sempre polèmiques basades en diferents raons, artístiques, religioses, econòmiques, etc.. És lògic que si les exposicions artístiques, en general, però sobretot les d'art abstracte o conceptual, provoquen sovint certa polèmica, esdevingui el mateix en les mostres pessebrístiques, ja que el pessebrisme és també ...