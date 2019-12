Pep Tugues i les caces de bruixes

Ramon bosch

07.12.2019 | 04:00

Conec Pep Tugues des de fa molts anys. He seguit la seva trajectòria al capdavant de l'Auditori de Sant Cugat, on ha aconseguit fer d'aquest equipament cultural un referent a tot Catalunya. I ho ha aconseguit no tant a base de pressupost sinó de treball, d'esforç i de complicitats amb els agents del sector cultural. Això que dic no és una opinió, és un fet que ni tan sols els seus detractors es veuen amb cor de desmentir. Només cal repassar l'hemeroteca per veure els elogis que la programació ...