Un home del nostre temps

josep ballbè i urrit

07.12.2019 | 04:00

El proppassat diumenge, a l´auditori municipal, vaig tenir la sort de gaudir d´un concert espectacular. Una autèntica "delicatessen"de música antiga. El programa anava a càrrec d´en Jordi Savall. Se´m fa difícil trobar les paraules per a encimbellar-lo al lloc que es mereix. Va ésser "massa"!Fa uns quinze anys que el vaig sentir per primera vegada. Fou a la Seu vella de Manresa. Si mal no recordo, el programa versava sobre el "Llibre vermell de Montserrat". En aquella ocasió, ja vaig sortir ...