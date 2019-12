Joan Romans, físic (Àmbit Maria Corral)

06.12.2019 | 04:00

Tres raigs de llum feien un llarg camí viatjant veloçment per l'espai. Orgullosos i cofois de la seva puresa, transparència, velocitat i la perfecta i rectilínia trajectòria, travessaven immenses distàncies inundant l'espai amb la seva resplendor i energia.De cop, un d'ells xoca contra unes gotes d'aigua que es troben en el seu camí. S'esglaia, sabent que no pot desviar-se i no li queda més remei que travessar-les i seguir endavant. ...