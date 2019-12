Josep Ballbè i Urrit

05.12.2019 | 04:00

En poc més de tres setmanes, ja tindrem un altre any al sac. No em cansaré mai de suggerir-ho com un motiu més per agrair salut, vida, llum, treball, música i un munt d'altres coses. "És un mes cabal, que comença amb l'advent i acaba per Nadal", com diu un adagi."Els dies de desembre són dies de malura. Tot just es fa dia que ja és nit obscura." També, però, "desembre és un mes ...