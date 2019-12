EDITORIAL

04.12.2019

El govern de la Generalitat va aprovar ahir la recusació del membre del Tribunal Constitucional Andrés Ollero per algunes de les expressions utilitzades pel magistrat al vot particular el qual s'oposa a l'aprovació de la Llei 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes i modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè. Segurament, la recusació del magistrat i el trencament que l'admissió de la constitucionalitat d'aquesta llei ha significat per al Tribunal Constitucional faran enfosquir la importància de la seva sanció definitiva. El llibre sisè i les modificacions dels altres cinc llibres formen ja, ara sí de forma definitiva, un corpus legal específicament català. És la culminació d'una arquitectura normativa que posa fi a segles de reivindicació de drets forals i especials. Només en el futur serem capaços de valorar la importància d'aquesta resolució del Tribunal Constitucional en un escenari de sistematització de la inconstitucionalitat de lleis catalanes.