La pintura s'aprèn als museus

Josep Ballbè i Urrit

03.12.2019 | 04:00

Deia en Leonardo da Vinci que "la pintura és poesia muda€ i la poesia, pintura cega. Una i altra van imitant la natura tan bon punt els és possible". Frase que considero genial i que no precisa cap aclariment. Enceto la columna així en commemorar-se, avui, el centenari de la mort d'en Pierre-Auguste Renoir.Potser es decantà preferentment per una visió més sensual de l'entorn que no pas els col·legues Manet o Van Gogh. Les seves creacions ens deixen palès un sentiment de goig per la vida i ...