Centenari del tren de baix

Xavier Marcet

30.11.2019 | 04:00

De vegades costa imaginar com eren les comunicacions a la ciutat fa cent anys. Hi havia el tren del nord, el tradicional de la Renfe, hi havia la carretera de Sabadell per arribar a Montcada i Barcelona i hi havia la xarxa de carreteretes que relligaven la comarca de Terrassa. Moltes d'aquestes carreteres eren el llegat d'Alfons Sala que va consolidar l'hegemonia en molts pobles del districte electoral gràcies a gestionar la construcció de les carreteres que els connectaven a Terrassa. En ...