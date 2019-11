Tot canvia, o no?

Sofia Gallego, psicòloga i pedagoga (Àmbit Maria Corral)

29.11.2019 | 04:00

Com cada any arriba la tardor i amb el seu inici tornen les activitats que havíem anat deixant arraconades. Les fulles van prenent un color groguenc que trenquen la monotonia del verd, els termòmetres sembla que s'hagin tornat ganduls i no pugen tant com dies enrere. Els núvols al cel lluiten per ser-hi presents i ens volen fer oblidar els dies de sol intens del qual renegàvem per la seva persistència i calor.A la ciutat tot sembla prendre el lloc que tenia ...