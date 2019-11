EDITORIAL

29.11.2019 | 04:00

No fa gaires dies ens fèiem ressò que el titular d'un jutjat d'instrucció de Madrid havia citat com a investigats un nombrós grup de periodistes pel fet d'haver informat sobre el contingut de les actuacions judicials que s'estaven portant a terme contra una sèrie d'independentistes catalans que havien estat detinguts per terrorisme. Es donava la circumstància que el jutge de l'Audiència Nacional havia decretat el secret de sumari, és a ...