Tinc mandra i por

Josep Ballbè i Urrit

28.11.2019 | 04:00

N poc més d'un mes, un any més al sac. Mirant-ho positivament, un dia més de vida. Com la salut no hi ha res! Novembre no em desagrada. Ans al contrari, sempre hi trobo elements de goig. Malgrat haver-lo encetat amb el "pal" del segon termini de l'IRPF, dilluns passat va ploure del cel la segona paga extra dels pensionistes. No vull fer de malastruc però, vist el desgavell del govern en funcions, tinc la percepció que les "dobles" pengen ...