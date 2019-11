EDITORIAL

28.11.2019 | 04:00

Doncs sí, ja és aquí una altra vegada; de fet és Black Friday des de fa molts dies. És l'autèntica bogeria del novembre, que en pocs anys hem assimilat com a pròpia i ens aboca a una compra, en molts casos descontrolada, que no diferencia entre el que significa voler i el que és necessitar. És sorprenent la rapidesa amb la qual hem fet nostra aquesta tradició, tant a l'Estat espanyol com en altres països europeus. El ...